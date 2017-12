„Flöten in Jeans“ in der Maßweiler Kirche

MASSWEILER Das Flötenensemble „Flöten in Jeans“ der Kreismusikschule gibt am 17. Dezember unter der Leitung von Michel Roublot ein Adventskonzert in der katholischen Kirche in Maßweiler. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Im vergangenen Jahr spielte das Ensemble zum ersten Mal in der Kirche und kam beim Publikum sehr gut an. „Flöten in Jeans“ folgen nun dem Wunsch der Kirchengemeinde und kommen mit einem neuen Programm zu einer Neuauflage nach Maßweiler. Neben dem großen Ensemble werden auch zwei kleinere Besetzungen namens „Tutti Flutti“ und „Take Five“ zu hören sein. Am Klavier begleitet Michael Scheiders.

„Flöten in Jeans“ ist ein Querflöten-Ensemble der Kreismusikschule Südwestpfalz, in welchem Querflöten-Schüler aller Altersgruppen miteinander musizieren. Gegründet wurde es vor 21 Jahren von Michel Roublot, als er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Lehrtätigkeit in Deutschland begann.

Engagierte Arbeit

Das Ensemble probt regelmäßig und durfte sich schon über zahlreiche Engagements zu verschiedenen Anlässen freuen. Um die Arbeit und den Zusammenhalt des Ensembles noch zu intensivieren, finden seit etwa sechs Jahren jährliche Workshops beispielsweise in Südtirol, Lothringen, Südfrankreich etc. statt.

Dies führt zu einer sehr guten und gleichzeitig ambitionierten Arbeitsatmosphäre, welche sich positiv auf die Projekte des Ensembles auswirkt. red./sb