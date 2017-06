ST. INGBERT Am Dienstag, 20. Juni, bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club St. Ingbert wieder eine leichte Feierabendtour über etwa 30 Kilometer an, die durch das Alschbacher Tal führt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Alten Stadtbad. Infos: www.adfc-saar.de/tour.php. red./jj