60 Parkplätze zeitlich befristet

Fläche wieder in der Verwaltung der Stadt

HOMBURG Eine größere Parkfläche in der Schillerstraße, diese liegt an der rückwärtigen Seite eines großen Geschäfts- und Wohngebäudes an der Kaiserstraße, befindet sich seit einiger Zeit wieder im Eigentum der Stadt.

Aus diesem Grund wird das Parken auf diesem Platz, so wie auf den meisten anderen Parkflächen in Homburg auch, zeitlich limitiert.

Im Auftrag des städtischen Ordnungsamtes werden Schilder aufgestellt, die das Parken an Werktagen von 8 bis 18 Uhr auf zwei Stunden begrenzen.

Die Stadtverwaltung Homburg bittet Autofahrer, die es bisher gewohnt waren, den Parkraum unbegrenzt nutzen zu können, sich auf diese Veränderung einzustellen.

red./sb