50 Jahre Abteilung Tennis beim TZS

Erstes Heimspiel in der 3. Bundeslige Tennis und Jubiläumsveranstaltung am 24. Juni

SULZBACH Seit nunmehr 50 Jahren existiert die Tennisabteilung des TZ DJK Sulzbachtal e. V.

Der 1924 als DJK (Deutsche Jugendkraft) gegründete Sportverein begab sich 1967 auf den Weg, die Abteilung Tennis ins Leben zu rufen. Anfangs wurden auf der Tennisanlage „Am Hammersberg“ (an der ehemaligen katholischen Kirche) die Tennisplätze errichtet, ehe man sich Ende der 70er Jahre „Am Schnappacher Weg“ neu ausdehnte.

Entwicklung des Vereins

Die neue Anlage „Am Schnappacher Weg“ zählt mittlerweile zu eine der schönsten Tennisanlagen im Südwesten mit neun Außenplätzen und verfügt nach der Sanierung 2016 über eine moderne Zweifeld-Tennishalle.

Die Entwicklung des Vereins kann sich ebenfalls in 50 Jahren sehen lassen, denn seit der Neugründung des TZS e.V. neben dem Breitensportverein DJK 24 Sulzbach konnte die Zukunft des Tennissports im Sulzbachtal wirtschaftlich wie sportlich gesichert werden. Letzten Endes zeigte auch die 2015 durchgeführte Verschmelzung der Vereine TZS e. V. und DJK 24 Sulzbach e. V. Vorbildcharakter für die heutige Situation eines Vereins mit unterschiedlichen Abteilungen unter dem Schwerpunkt Tennissport.

Mit 450 Mitgliedern zählt das Tenniszentrum DJK Sulzbachtal heute wirtschaftlich wie sportlich als Vorbildverein im Leistungs- und Breitensport. Der LSVS (Landessportverband) und STB (Saarländischer Tennisbund) verweisen mit Ehrungen als Verein des Jahres auf diese Erfolgsstory im Ehrenamt. So wurden auch in der aktuellen Saison 40 Jugend- und Erwachsenen-Mannschaften für die Medenrunden des STB gemeldet und die „Erste Herren“ des TZS spielt in diesem Jahr in der 3. Bundesliga (Regionalliga).

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum finden am 24. Juni auf der Anlage am Schnappacher Weg ab 18 Uhr statt. Dieser Termin bedeutet ebenfalls, dass die Besucher ab 11 Uhr das Team anfeuern dürfen.

Denn schon ab dem Vormittag wird die Begegnung der Herrenmannschaft in der 3. Bundesliga durchgeführt. Das ist Tennissport zum Anfassen. Die Bevölkerung ist natürlich zu allen Events des TZS eingeladen. red./sb