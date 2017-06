41. Ottweiler Altstadtfest

OTTWEILER „Das beliebte Stadtfest hat sich im Laufe der Zeit stets als Publikumsmagnet der Ottweiler Altstadt erwiesen. Auch in diesem Jahr sorgen wieder zahlreiche Bands, Formationen und Künstler für Stimmung und für ein rundes Programm auf zwei Bühnen in der Altstadt und einer Disco-Area im Alten Weiher, mit aktuellen Songs und Klassikern der Musikgeschichte, mal rockig, mal in ruhigeren Tönen. Ebenso ist für kulinarische Abwechslung gesorgt.

Freitag, 16. Juni

Das Fest startet am Freitag gegen 19 Uhr mit einem Einmarsch des Fanfarenzugs 1961 Ottweiler vom Verkehrskreisel in der Wilhelm-Heinrich-Straße bis zum Schlosshof. Dort folgt die offizielle Eröffnung mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Holger Schäfer.

Ab 20 Uhr legen „Undercover – Misson to rock“ mit Rock- und Popmusik auf der Bank-1-Saar-Bühne am Schlosshof los. Auf der Bühne der Sparkasse Neunkirchen am Rathausplatz sorgen ab 20 Uhr die „Revengers“ mit Classic-Rock-Songs für ausgelassene Stimmung. In der Disco-Area im Alten Weiher wird ab 20 Uhr Lounge-Musik erwartet, ab 22 Uhr legen „DJ 3St!lez“ auf.

Samstag, 17. Juni

Der Samstag startet ab 13 Uhr an der Bank-1-Saar-Bühne mit Tanzvorführungen des TSC-Residenz. Um 15.30 Uhr spielt der Musikverein Buweiler für die Gäste auf und ab 20 Uhr sorgen die „Rockpiloten“ mit Party-Rock für Stimmung bis in den Abend hinein.

Auf der Sparkassen-Bühne am Rathausplatz geht es ab 16.45 Uhr mit Rock- und Pop-Coversongs von „8Hands“ los und ab 20 Uhr rocken „Buhää & The Rhabarbers“ die Bühne. Für die Disco-Area ist ab 15 Uhr Lounge-Musik eingeplant und ab 22 Uhr legen wieder „DJ 3St!lez“ auf.

Sonntag, 18. Juni

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr auf dem Schlosshof mit dem Frühschoppenkonzert der „Altstadtmusikanten“. Ab 14.30 Uhr spielt die „Jürgen-Dietz-Big-Band“ aus Bonn und ab 18 Uhr folgen „The Gambles“ mit Rock ‘n‘ Roll. Vor die Bühne am Rathausplatz locken das Duo „Solexx“ ab 13 Uhr mit akustischen Klassikern und das „Blues Power Trio“ ab 18 Uhr mit Blues- und Classic-Rock. Im Alten Weiher findet zudem ein Kinderflohmarkt von 14 bis 17 Uhr statt.

Riesenrad und Fallschirmsprung

Für Junge und Junggebliebene sorgt ein Riesenrad im Alten Weiher für den nötigen Überblick. Je nach Witterung findet am Samstag oder Sonntag um 19 Uhr ein Fallschirmsprung in das Stadion im Alten Weiher statt.

Verkaufsoffener Sonntag

Sonntags ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Die Kaufmannschaft bereitet sich vor und freut sich über den Besuch der Stadtfestbesucher und Kunden. red./hr