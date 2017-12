25. Hallenturnier des SV Röchling Völklingen

VÖLKLINGEN Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember, veranstaltet der SV Röchling Völklingen die 25. Ausgabe seines traditionsreichen Hallenturniers in der Hermann Neuberger Halle.

Auch in diesem Jahr wieder unter der Flagge von dem Baumarkt Ruhland Kallenborn in Ensdorf. Turnierbeginn ist am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag beginnt die Endrunde um 13.30 Uhr. Samstagvormittag ist ab 10 Uhr noch ein Jugendturnier vorgeschaltet.

24 Mannschaften nehmen teil, darunter der FV Diefflen, Borussia Neunkirchen, der SV Auersmacher, die FSG Bous, der 1. FC Riegelsberg, fast alle Völklinger Vereine, der FC Sarreguemines, US Forbach und der Gastgeber SV Röchling mit drei Mannschaften.

Auch in diesem Jahr gehört der Cup zur Qualifikationsserie zum saarländischen Hallenmasters und liegt im dortigen Ranking, was die Wertigkeit der Turniere angeht, saarlandweit auf dem 5. Platz.

Der Club der Förderer des SV Röchling veranstaltet wieder seine attraktive Tombola: mit Fernseher, Fahrrädern und vielen weiteren Sachpreisen. Das Los kostet 1 Euro.

Schirmherr der Veranstaltung ist der Völklinger Oberbürgermeister Klaus Lorig. Für die ausgezeichnete Restauration zeichnen die Frauen des Vereins verantwortlich. red./am