22. Illtalpedal in Eppelborn

EPPELBORN Am Sonntag, dem 18. Juni findet die Radveranstaltung Illtal-Pedal statt, die die Gemeinde Eppelborn und der Radsportverein Schwalbe Eppelborn in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neunkirchen veranstalten und zu der alle Bürger der Gemeinde Eppelborn und Umgebung herzlich eingeladen sind.

Der Start erfolgt um 10 Uhr am Busbahnhof am Schulzentrum Eppelborn/Hellbergstraße, Ziel ist die Schwalbenhalle in der Hellbergstraße in Eppelborn.

Es wird eine 15-km-Strecke gefahren über Eppelborn, Bubach-Calmesweiler, Macherbach, Finkenrech und zurück nach Eppelborn.

Alle teilnehmenden Familien nehmen an einer Verlosung von Essensgutscheinen teil. Die Familien, die bei der Illtal-Pedal mitfahren, erhalten vor dem Start eine Losnummer. Nach der Illtal-Pedal werden aus diesen Losnummern drei Lose gezogen. Die drei Gewinner erhalten Essensgutscheine.

Die teilnehmenden Kinder an der Illtal-Pedal bis 14 Jahren bekommen eine Urkunde überreicht. Die drei stärksten Gruppen, die ins Ziel kommen, erhalten einen Pokal bzw. Wappenteller.

Ein Startgeld wird für die Teilnahme an der Illtal-Pedal nicht erhoben. Ein wesentliches Ziel der Veranstaltung ist es zu verdeutlichen, dass Rad fahren viel Spaß macht und gut für die Gesundheit sowie die Natur ist.

Der Begleitfahrer an der Spitze darf nach Absprache mit der Polizei nicht überholt werden. Die Strecke ist für Rennräder nicht geeignet. Bitte nur mit Fahrradhelm fahren. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich und haften für diese. Die Teilnehmer an der Illtal-Pedal haben die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten und den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten. Nur die rechte Fahrbahnseite darf benutzt werden.

Die Fahrtstrecke wird nicht für den Zeitpunkt der Veranstaltung frei gehalten, sondern während des gesamten Veranstaltungsablaufes findet Gegen- und Überholverkehr statt. Es dürfen nur solche Fahrräder teilnehmen bzw. benutzt werden, die den Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen. Es wird insbesondere auf das Verbot des Nebeneinanderfahrens hingewiesen. Die Teilnehmer haben beim Befahren von Feldwegen sowie im Waldbereich auf Fußgänger und Reiter besondere Rücksicht zu nehmen. Im und am Wald gilt absolutes Rauchverbot. Nähere Infos erhalten Interessierte unter Tel. (06881) 962628.

red./mk