LAUTERBACH Es weihnachtet schon sehr. Überall hängen bunte Lichterketten und in den Geschäften weist die festliche Dekoration auf das schönste Fest des Jahres hin.

Was aber wäre die Adventszeit ohne einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt?

Bunt geschmückte Stände, aus denen es herrlich nach Glühwein, Lebkuchen, gebrannten Mandeln oder frischen Waffeln duftet – Weihnachts- oder Nikolausmärkte haben Tradition. Festliche Musik aus allen Richtungen und Menschen, die sich durch funkelnde Innenstädte drängeln.

Weihnachten steht wieder vor der Tür und damit auch der Weihnachtsmärkte, die den Besuchern die Adventszeit versüßt.

Die Vorweihnachtszeit ist erfüllt von Kerzenschein, Plätzchenduft und Glockenklang. Chöre singen die bekannten Lieder. Die Menschen sind auf der Suche nach Geschenken, nach alten Freunden und nach dem Weihnachtsgefühl.

So bietet sich am Freitag, 8. Dezember, und 9. Dezember, ein Besuch auf dem 2. Lauterbacher Weihnachtsmarkt rund um das Backhaus in Lauterbach an. Das vorweihnachtliche Treiben findet an beiden Tagen jeweils von 17 bis 23 Uhr statt. Die Organisatoren haben ein attraktives Programm auf die Beine gestellt. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Angebot freuen. Weihnachtlicher Zauber und stimmungsvolle Dekorationen sorgen an allen Ständen für gemütliche Atmosphäre. Es gibt Glühwein, Feuerzangenbowle und andere leckere Getränke sowie zahlreiche kulinarische Leckereien, wie u.a. saarländische Gulaschsuppe, frische Waffeln, Flammkuchen, für die Besucher.

Freitags um 17 Uhr sind Kinder zum Weihnachtsbaumschmücken eingeladen. Jedes Kind erhält ein Geschenk. Um 17.30 Uhr haben die Kinder des Kindergartens Lauterbach ihren großen Auftritt, wenn sie mit Weihnachtsliedern unterhalten. Um 18.30 Uhr folgt der Auftritt des MGV Lauterbach.

Samstag um 17.30 Uhr hat sich der Nikolaus zum Besuch angemeldet und wird die kleinen Besucher bescheren. Ab 19 Uhr wird der Musikverein Lauterbach für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Mit dem romantischen Lichterzauber und einer stimmungsvollen Dekoration an allen Ständen sorgen die beteiligten Vereine und Organisationen auch in diesem Jahr wieder für eine weihnachtliche Atmosphäre. Ein Besuch lohnt sich auf dem Lauterbacher Weihnachtsmarkt. jb