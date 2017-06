1 000 Euro für Hinweise

Giftköder-Anschläge auf Tiere in Schmelz

SCHMELZ Suche nach Tierquäler: Einem Medienbericht zufolge wurden auf einem Privatgrundstück in der Höchststraße in Hüttersdorf unzählige Giftköder gefunden. Eine Hundehalterin ließ ihre Vierbeiner wie immer in den Garten, als sie feststellte, dass die Hunde etwas aßen. Da die Frau blitzschnell reagierte, konnten die Hunde gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Auf dem Grundstück befanden sich mehrere Lyoner-Stückchen mit blauen Ködern, die als Schneckenkorn identifiziert wurden.

Die Tierrechtsorganisation PETA setzt nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, der laut Aussage der Hundehalterin vermutlich das Gartentor aufbrach und sich damit unerlaubt Zutritt zum Grundstück verschaffte. Zeugen haben die Möglichkeit, sich bei PETA unter Tel. (01520) 7373341 oder per E-Mail zu melden – auch anonym. Möglicherweise handelt es sich um mehrere Täter, die die Köder auslegten.

„Der Täter muss schnellstmöglich gefasst werden, damit Vierbeiner in Schmelz wieder sorglos im Garten laufen und spazieren geführt werden können“, so Jennifer Kuret im Namen von PETA. „Neben der Gefährdung für Hunde und Katzen stellen präparierte Köder auch eine Gefahr für Kinder und freilebende Tiere dar. Tierhalter sollten jetzt besonders auf ihre vierbeinigen Freunde achten und im Falle eines Verdachts auf Verzehr solcher Köder umgehend einen Tierarzt aufsuchen.“

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach § 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

red./mk